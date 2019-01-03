تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء لعاصفة ثلجية، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، حيث تساقطت الثلوج، ووصلت درجة الحرارة إلى 4 تحت الصفر.

وقال المهندس خالد سلامة، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة استعدت لاستقبال موسم الثلج، حيث جرى إنشاء عدد من السدد والبحيرات لتجميع مياه السيول التي تنتج عن تساقط الثلوج عقب تحسن الأحوال الجوية، إضافة إلى تطهير جميع مخرات السيول.

وأضاف رئيس المدينة أنه جرى إنشاء 141 سدًا لتعظيم الاستفادة من مياه السيول التي كانت تُهدر هباء بعد إحداثها كوارث وخسائر مادية وبشرية، لافتا إلى أن معهد بحوث الموارد المائية قام بإنشاء 14 سدًا بتمويل من المعهد، و127 سدًا بتمويل من المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وأكد مصدر بمركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة جنوب سيناء أنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى بجميع مدن المحافظة بشكل عام، ومدينة سانت كاترين بشكل خاص؛ لمواجهة موجة الصقيع، مشيرا إلى فتح جميع الطرق المؤدية للمدينة، وإلى عدم إغلاق أي منها حتى الأن.

وأضاف المصدر أنه يجري التواصل مع مركز العمليات بمدينة سانت كاترين على مدار 24 ساعة؛ لمعرفة التطورات التي تتم أولًا بأول، كما يتم التواصل مع كافة المديريات الخدمية لإمداد المدينة بكافة الاحتياجات الخاصة بالمواطنين.