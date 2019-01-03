ترامب يبدي تمسكا بموقفه بشأن الجدار الحدودي وتواصل الإغلاق الحكومي

بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متمسكا بموقفه بشأن إقامة جدار حدودي مع المكسيك، حيث قال إنه يأمل في إقناع زعماء الكونجرس بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى الجدار لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي، وذلك عندما يجتمع معهم في وقت لاحق أمس الأربعاء.

وتحدث ترامب مع الصحفيين خلال إحدى جلسات الأسئلة والأجوبة بالبيت الأبيض عن إصراره بشأن تمويل الجدار الحدودي وعن الإغلاق الحكومي الجزئي الذي دخل يومه الثاني عشر.

وقال ترامب: "نحن في حالة إغلاق لأن الديمقراطيين يرفضون تمويل أمن الحدود"، مضيفا أن الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك "مثل الغربال" الذي يسمح بدخول المجرمين، ويضخم مشكلات والاتجار بالبشر في الولايات المتحدة.

ويقول الديمقراطيون إن المبلغ المطلوب، 6ر5 مليار دولار، الذي يريده الرئيس هو أكثر مما ينبغي، واصفين الاقتراح بالحل الذي عفا عليه الزمن.

لكن ترامب قال إن المبلغ الذي طلبه مناسب، مقارنا إياه بما تنفقه الولايات المتحدة في أفغانستان خلال شهر واحد، ومعربا عن اختلافه مع الآراء التي تصف اقتراحه بالقديم.

واستطرد ترامب قائلا إن الإغلاق الجزئي الذي يؤثر على نحو 25 في المئة من عمل الحكومة يمكن أن ينتهي بسرعة أو قد يدوم طويلا، بحسب النتائج التي قد يسفر عنها اجتماع البيت الأبيض في وقت لاحق اليوم مع زعماء الكونجرس.

كما تطرق ترامب إلى مسألة الانسحاب الأمريكي من سورية، التي قال إنها "ضاعت منذ فترة طويلة"، مضيفا أنه لم يرغب أبدًا في إبقاء القوات الأمريكية هناك إلى الأبد.

وقال أيضا: "الحديث (عن سورية) حديث عن رمال وموت، وليس عن ثروات طائلة".