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اعتماد 2 مليون جنيه لإنارة 3 طرق مركزية في البحيرة

خميس البرعي
نشر فى : الخميس 3 يناير 2019 - 7:59 م | آخر تحديث : الخميس 3 يناير 2019 - 7:59 م

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الخميس، اعتماد 2 مليون جنيه لشراء أعمدة جديدة لرفع كفاءة الإنارة على طرق حوش عيسى-أبو المطامير، دمنهور-شبراخيت، والرحمانية-شبراخيت.

يأتي الاعتماد المالي في إطار خطة المحافظة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين حرصا على الأمن والسلامة وتفاديا لحوادث الطرق الناتجة عن سوء حالة الإنارة بالطرق.

وأكد آمنة على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة الكهرباء بسرعة الانتهاء من تركيب الأعمدة والكشافات وإطلاق التيار الكهربائي، كما وجه بضرورة قيام إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة بمعاينة جميع الطرق الرئيسية الرابطة بين المراكز والمدن وإعداد تقرير بمستوى الإضاءة.


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