الشرطة العراقية تشن عملية أمنية واسعة شمال شرقي ديالي

أعلنت قيادة شرطة ديالي العراقية، اليوم الخميس، عن تنفيذ عملية أمنية واسعة لتفتيش قرى بمناطق (المخيسة وأبو كرمة والكبة وبودجة) التابعة لناحية "أبي صيدا" شمال شرقي ديالي.

وقال قائد الشرطة اللواء فيصل كاظم العباي - في بيان أوردته قناة "الإخبارية" العراقية - إن "العملية نفذت بإسناد من طيران الجيش وبالاشتراك مع قوة من الشرطة والفرقة الخامسة من الجيش العراقي والحشد الشعبي، لتعقب خلايا داعش الإرهابية ومنعهم من إيجاد ملاذات أمنة في المحافظة".

وأضاف أن "العملية الأمنية اعتمدت على الجهد الاستخباراتي في تعقب خلايا داعش الإرهابية، حيث عملت قيادة الشرطة وفق خطط عسكرية في هذه المناطق لإنهاء تواجد الإرهابين فيها".