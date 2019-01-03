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محافظ الجيزة: إتاحة الفرصة لشباب المهندسين لتولي الإدارت الهندسية والتنظيم بالأحياء والمدن

أ ش أ
نشر فى : الخميس 3 يناير 2019 - 2:17 م | آخر تحديث : الخميس 3 يناير 2019 - 2:17 م

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حركة تنقلات واسعة بين الإدارات الهندسية والمباني والتنظيم بأحياء ومراكز ومدن المحافظة لكي تتماشى مع خطط المحافظة خلال العام الحالي ، والتي يأتي على رأسها إزالة تعديات ومخالفات المباني والالتزام بخطوط التنظيم بالشوارع والطرق.

وقال المحافظ - في تصريحات اليوم الخميس - أنه أصدر قرارا بنقل 55 من مديري ومهندسي التنظيم والإدرات الهندسية إلى أماكن أخرى، موضحا أن هذه الحركة تأتي في إطار التقييم المستمر لأداء الإدارات الهندسية والتنظيم بالأحياء والمراكز والمدن والخدمات التي يقدمونها لأهالي الجيزة ومدى الشفافية والالتزام بالعمل.

ولفت راشد إلى أنه تم إتاحة الفرصة أمام شباب المهندسين لتولي القيادة لقدرتهم على العطاء والتحرك وتجديد الدماء، وذلك وفقًا للسيرة الذاتية وسابقة الأعمال الجيدة.

كما أضاف أن القيادات التي أثبتت نجاحًا في أماكنها تم نقلها إلى أماكن أخرى لنقل خبراتهم إلى باقي الأحياء والمراكز والمدن وللاستفادة منهم.

على جانب آخر تكثف محافظة الجيزة من مجهوداتها لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بكل حزم.


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