محافظ أسوان يؤكد للسفير الإيطالي عمق العلاقات بين البلدين

أكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم الخميس، عمق العلاقات الثنائية مع إيطاليا، مشيرا إلى أنها تقوم على قاعدة من القواسم والتراث الثقافي والأثري والمعماري المشترك بين الشعبين المصري والإيطالي.

ودعا المحافظ -خلال لقائه السفير الإيطالي بالقاهرة جيانباولو كانتينى والذي يزور أسوان حاليا- إلى إقامة مشروعات استثمارية مشتركة بين البلدين تعكس المصالح المشتركة خاصة في مجالات الطاقة الشمسية والتصنيع الزراعي والسمكي.

وأوضح المحافظ أنه خلال فترة الاحتفال بأعياد الكريسماس والميلاد المجيد، تكون هناك معدلات كبيرة في زيارة السائحين الإيطاليين لأسوان، بهدف الاستمتاع بالمنتج السياحي المتنوع خاصة السياحات الأثرية والنيلية والبيئية والسفاري، في ظل حالة الاستقرار والأمن والأمان، إلى جانب اهتمام الدولة برفع كفاءة الطرق وتسهيل حركة الرحلات النيلية.

واقترح إبراهيم توقيع اتفاقية بين أسوان وإحدى المدن الإيطالية المشابهة لها في المقومات السياحية والصناعية والزراعية لتحقيق المزيد من التعاون في مختلف المجالات خاصة بعد إعلان أسوان عاصمة الشباب الإفريقي.

بدوره، أكد كانتينى أن هناك انطلاقة كبيرة حاليا في العلاقات المصرية الإيطالية، والتي لا تقتصر فقط على المجال السياحي بل تشهد طفرة في مجالات أخرى عديدة منها في أسوان التعاون بين جامعتي أسوان وميلانو، إلى جانب البعثة الأثرية الإيطالية التي ستعمل خلال الفترة القادمة في مجال الحفائر، معربا عن سعادته لزيارة أسوان ضمن رحلة سياحية يقوم بها للعديد من المقاصد السياحية المصرية.

وأشاد السفير الإيطالي بالمشروع العملاق لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقرية بنبان، الذي يعتبر أكبر مشروع في العالم في مجال الطاقة النظيفة التي أصبحت أمل المستقبل في خفض معدلات التلوث.

وفى نهاية اللقاء أهدى المحافظ، درع المحافظة للسفير الإيطالي، تعبيرا عن ترحيب أسوان به واعتزازا وتقديرا لعلاقات الصداقة بين مصر وإيطاليا.