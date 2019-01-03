حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الجاري المقتصرعلى 4 جلسات بسبب عطلة انتهاء السنة المالية بمكاسب بلغت نحو 4ر16 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 1ر757 مليار جنيه، مقابل 7ر740 جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع بلغ نسبته 2ر2%.

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 16ر2 فى المائة ليسجل مستوى 13265 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 04ر3 فى المائة ليبلغ مستوى 694 نقطة.

وشملت الارتفاعات مؤشر"إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا الذي ارتفع بنحو 77ر2 في المائة ليبلغ مستوى 1731 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي اكس 20" متعدد الأوزان ارتفاعا بنحو 98ر1 فى المائة ليبلغ مستوى 13344 نقطة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الجاري لتبلغ 2ر4 مليار جنيه من خلال تداول 700 مليون ورقة منفذة على 82 الف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 6ر2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 555 مليون ورقة منفذة على 87 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح أن بورصة النيل سجلت قيمة تداول بلغت 5ر2 مليون جنيه ومن خلال تداول 2ر3 مليون ورقة منفذة على 320 عملية.

وأشار إلى أن الأسهم استحوذت على 29ر92% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 7ر7% خلال الأسبوع.

ولفت إلى أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 68ر70% من إجمالي تعاملات السوق ،بينما استحوذ المستثمرين الأجانب غير العرب على 38ر23% والعرب على 94ر5% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 57ر580 مليون جنيه بينما سجل المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 67ر29 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات، ولفت إلى أن المؤسسات استحوذت على 72ر39% من المعاملات فى البورصة، وكانت بقيت المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 28ر30%، فيما سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 58ر624 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وفيما يتعلق بسوق السندات، أوضح التقرير أن إجمالي قيمة التداول بلغت 246 مليون جنيه ،كما بلغ اجمالي حجم التعامل على السندات نحو 253 ألف سند تقريبا.