مراقبون أفارقة يشيدون بسلمية أجواء الانتخابات العامة في الكونغو الديمقراطية

ذكر تقرير أولي لمراقبي انتخابات أفارقة أن الانتخابات العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أجريت في أجواء "سلمية" في الغالب، رغم بعض أحداث العنف.

وقال وزير خارجية زامبيا، جوزيف مالانجي، في بيان أمس الأربعاء: "البيئة السياسية والأمنية قبل وأثناء وبعيد يوم الانتخابات كانت سلمية بشكل عام".

وترأس مالانجي فريق المراقبين من مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك).

ويجرى فرز الأصوات حاليا بعد الانتخابات التي طال انتظارها في البلاد، وجرت يوم الأحد لكنها شهدت وفاة ثلاثة أشخاص على الأقل.

وجاء في البيان: "في سياق التحديات الكبيرة التي تواجه اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، تشيد بعثة (المراقبين) بإدارتها".

ومن المتوقع إعلان النتائج الكاملة للانتخابات البرلمانية يوم 6 يناير.