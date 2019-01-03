كرواتيا تمنح إسرائيل مهلة لتنفيذ صفقة بيع مقاتلات إف 16



منحت كرواتيا اليوم الخميس، مهلة لإسرائيل حتى 11 يناير الجاري، لإنهاء صفقة بيع 12 طائرة مقاتلة إسرائيلية من طراز (اف 16 باراك) الأمريكية، أو أن تخسر الصفقة البالغ قيمتها 445 مليون دولار.

ووافقت كل من كرواتيا وإسرائيل على صفقة البيع في مارس الماضي، ولكن الولايات المتحدة أوقفت الصفقة ، حيث أصرت على بيعها بدون الإضافات الرئيسية التي أدخلتها إسرائيل عليها منذ شرائها في أوائل التسعينيات.

واستمرت عملية المماطلة في اتمام الصفقة لعدة أشهر ، وقالت وزارة الدفاع الكرواتية إن أمام إسرائيل مهلة حتى 11 يناير الجاري "للحصول على موافقة الولايات المتحدة، وتسليم الطائرات بالشكل المتفق عليه".

وأضافت الوزارة "في حالة عدم حصول كرواتيا على الطائرة التي اختارتها ... فإنها (كرواتيا) ستلغي صفقة شراء هذه الطائرات المقاتلة متعددة الأغراض".

وذكرت تقارير محلية في كرواتيا أن المقاتلات النفاثة في حالتها الأصلية تتطلب إنفاق مبالغ باهظة لترقيتها إلى المعايير الحديثة.

يذكر أن كرواتيا التي انفصلت عن جمهورية يوغسلافيا السابقة في عام 1991 ، انضمت إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) في عام 2009.