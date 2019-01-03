الوزراء: 2019 سيكون عام الحياة الكريمة للمواطن الأكثر احتياجا

أشاد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بمبادرة «حياة كريمة»، التي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إطلاقها بالأمس.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «الأخبار»، الذي يعرض على فضائية «dmc»، مساء الخميس، إن «مبادرة حياة كريمة مبادرة جيدة، تم إطلاقها في توقيت مهم للغاية، وذلك بعد 3 سنوات من بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي حقق نجاحًا شهدت به مؤسسات التمويل الدولية».

وأضاف أن «هذا البرنامج كان له تأثير غير مرحب به على الفئات الفقيرة؛ ولذلك سعت الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية على تخفيف هذه الآثار من خلال برامج الحماية الاجتماعية، التي تم تنفيذها».

وأوضح أن «جميع الوزارات سوف تشارك في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، حيث كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كافة الوزارات بوضع الخطط التنفيذية اللازمة للمبادرة»، مضيفًا: «2019 سيكون عام الحياة الكريمة للمناطق والفئات الأكثر احتياجًا».

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، دعوة إلى مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينهما، والتنسيق المُشترك؛ لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.