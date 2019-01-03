جيانو ينضم لمنتخب أستراليا في كأس آسيا لتعويض غياب بويلي

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انضم ابوستولوس جيانو مهاجم أيك لارناكا إلى صفوف المنتخب الأسترالي لكرة القدم خلال فعاليات كأس آسيا في الإمارات اليوم الخميس.

وجاء انضمام جيانو (28عاما) إلى صفوف منتخب أستراليا لتعويض غياب مارتين بويلي عن البطولة بسبب الإصابة في الركبة.

ويستهل منتخب أستراليا مشواره في البطولة القارية بمواجهة الأردن في مدينة العين يوم الأحد المقبل.

وقال جراهام ارنولد مدرب منتخب أستراليا "إضافة ابو (ابوستولوس جيانو) لخط هجوم الفريق أمر رائع رغم الأنباء المؤسفة المتعلقة بمارتين بويلي".

وأضاف "ابو يمنحنا أفضلية مختلفة في خط الهجوم، فهو يعمل بكل قوة وبإمكانه الضغط على دفاعات المنافسين، بجانب براعته أمام المرمى".

وشارك جيانو في ست مباريات مع منتخب أستراليا وسجل هدفه الدولي الأول في اكتوبر الماضي خلال المباراة الودية أمام الكويت.

ويلعب منتخب أستراليا حامل اللقب ضمن المجموعة الثانية بكأس آسيا إلى جوار الأردن وفلسطين وسوريا.