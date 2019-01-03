ترامب: لا أكترث بمدى شعبيتي في أوروبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إنه لا يكترث بما إذا كان يحظى بشعبية بين الأوروبيين.

وذكر ترامب في جلسة أسئلة وأجوبة مع صحفيين في البيت الأبيض: "لم يتم انتخابي من جانب الأوروبيين، لقد انتخبني الأمريكيون – دافعو الضرائب الأمريكيون".

وكرر الرئيس، الذي اتخذ من سياسة "أمريكا أولا" حجر زاوية لإدارته، اعتقاده بأن دولا أوروبية مثل ألمانيا تستثمر القليل للغاية في الدفاع بينما تستغل الولايات المتحدة في التجارة.

كما أعرب ترامب عن اعتقاده أن سياسته الشعوبية ستكون لها أصداء جيدة إذا ما خاض الانتخابات في أوروبا.

وقال: "يمكن أن أكون الشخص الأكثر شعبية في أوروبا، يمكنني الترشح لأي منصب إذا أردت ذلك، لكني لا أريد ذلك، أريد من الأشخاص أن يعاملونا بشكل عادل، وهم ليسوا كذلك".

تصريحات ترامب جاءت بعد أن كتب ميت رومني، وهو سيناتور أمريكي جديد، ومرشح الرئاسة عن الحزب الجمهوري في انتخابات 2012، مقالا أشار فيه إلى تراجع شعبية ترامب لاسيما في أوروبا.