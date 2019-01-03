ضبط شخص لممارسته نشاط غير مشروع لراغبى العمل بالخارج بموجب مستندات مزورة

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تسهيل سفر راغبى العمل بالخارج بموجب مستندات مزورة منسوبة لإحدى الجهات الحكومية.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قد أكدت قيام المدعو/فرج.م.م – مواليد 1946 – صاحب إحدى شركات السياحة - كائنة بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ ، بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تسفير العمالة المصرية للعمل بإحدى الدول العربية المجاورة ، من خلال تسهيل سفرهم إلى إحدى الدول الأفريقية ، وذلك بموجب موافقات مزورة منسوبة للجهة الحكومية المعنية ، ثم إعادة تسفيرهم بطرق غير مشروعة، متخذاً من الشركة المُشار إليها مقراً لمزاولة نشاطه.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع أمن كفر الشيخ ، تم استهدافه حال تواجده بمقر الشركة ، وأمكن ضبطه وبحوزته موافقة على السفر للخارج منسوبة لإحدى الجهات الحكومية تحمل إسم أحد الأشخاص، وممهورة بخاتم شعار الجمهورية لذات الجهة وتبين أنها مزورة كلياً باستخدام طابعة كمبيوتر ، و أقر بنشاطه الإجرامى فى مجال تسفير العمالة المصرية للخارج.

واتخذت الأجهزة كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.