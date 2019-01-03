أطلقت مبادرة الزي الفلسطيني، حملة مساندة لرشيدة طليب، الفلسطينية الأمريكية التي ستؤدي القسم أمام الكونجرس الأمريكي، غدا الجمعة، مرتدية ثوب والدتها.

وأعلنت مبادرة الزي الفلسطيني، في بيان، اليوم الخميس، انضمامها ودعمها للوسم الذي أطلق لهذا الحدث (#TweetYourThobe)، الذي سيستخدمه المساندون لطليب والداعمون للقضية الفلسطينية في العالم.

وقالت المنسقة في المبادرة لنا حجازي: "الدعوة للانضمام لطليب هي ضرورة ملحة، ليس فقط لكونها أول امرأة فلسطينية تدخل الكونجرس، بل أيضا لأنها اختارت أن ترتدي ثوب والدتها التقليدي، في هذه المناسبة، في ظل محاولات الاحتلال الإسرائيلي لسرقة زينا وتقديمه بشكل دائم في كل مناسبة باعتباره زيا إسرائيليا".

وأضافت أن الأمر بغاية البساطة وبإمكان الجميع المشاركة فيه من خلال نشر صور للزي الفلسطيني على صفحات التواصل الاجتماعي باستخدام الوسم (#####TweetYourThobe)####.

يشار إلى أن أصول طليب تعود لقرية بيت عور الفوقا غرب رام الله، وما زالت جدتها وأقاربها يسكنون هناك، وهي المسلمة الثانية وأول امرأة فلسطينية تدخل الكونجرس، وستؤدي اليمين على مصحف يعود تاريخه لـ1734 مترجم من قبل توماس جيفرسون، وهو أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن مبادرة الزي الفلسطيني انطلقت عام 2015 كمبادرة شبابية تسعى للمحافظة على الزي الفلسطيني من السرقة والتزوير، وهي صورة من صور المقاومة الثقافية التي يسعى الفلسطينيون لتعزيزها.