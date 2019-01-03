اللجنة الانتخابية في الكونغو الديمقراطية: من المحتمل تأجيل الإعلان عن نتائج الانتخابات

صرح رئيس اللجنة الانتخابية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الخميس، بأن اللجنة من المحتمل أن تؤجل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في البلاد والتي جرت الأحد الماضي.

ونقلت شبكة "فرانس 24" باللغة الإنجليزية، اليوم، عن رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية في الكونغو، كورنيل نانجا، قوله "نعمل على مدار الساعة، ونبذل قصارى جهدنا لإعلان النتائج في 6 يناير الجاري"، مشيرًا إلى أنه إذا لم تستطع اللجنة إعلان هذه النتائج في الموعد المحدد فسوف تقوم بذلك في وقت لاحق.

وكانت السلطات في الكونغو الديمقراطية قد أعلنت حظر الإنترنت في وقت سابق. وقال وزير الإعلام، لامبرت مندى، إن قرار حظر الإنترنت في البلاد خطوة مهمة بهدف منع نشر نتائج غير رسمية خاصة بالانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد الماضي، داعيًا جميع الذين يعملون في مجال الإعلام مقاومة إغراء بث النتائج، معربًا عن قلقه من أن يؤدي ذلك إلى تحريف النتائج.

وتابع الوزير الكونغولي قائلًا: "الحكومة قامت بما يفترض أن تفعله في مثل هذه الظروف".

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات في 6 يناير الجاري.