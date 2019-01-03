تعاون بين القوى العاملة والتربية والتعليم لنشر ثقافة العمل الحر بين الطلاب بالإسماعيلية

شهد محافظ الإسماعيلية اللواء حمدى عثمان والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين مديريتي القوى العاملة والتربية والتعليم بالمحافظة فى مجال التدريب ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال والسلامة والصحة المهنية وتوفير فرص العمل لخريجي المدارس الفنية.

يأتي البروتوكول فى اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الاهتمام بالتدريب والتأهيل وإعداد الكوادر المدربة والمؤهلة لمواكبة التطورات والمستجدات في سوق العمل الداخلي والخارجي.

كما يأتي في ضوء تعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان، لمديري المديريات على مستوى 27 محافظة، بضرورة التواصل مع طلبة المدارس والجامعات لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال لخلق جيل جديد قادر على التعامل مع مفردات وآليات سوق العمل ومواجهة تحدياته وبذلك يصل عدد البروتوكولات التي وقعتها وزارة القوى العاملة 14 بروتوكولا مع الجامعات المصرية الرسمية والخاصة في المحافظات المختلفة.

وقع البروتوكول ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية والدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم وذلك بديوان عام المحافظة ويتم بمقتضاه التدريب المهارى ونشر ثقافة العمل الحر والسلامة والصحة المهنية وتوفير المزيد من فرص العمل وريادة الأعمال

ويعتبر هذا البرتوكول هو الأول الذي يتم توقيعه بين إحدى مديريات القوى العاملة، والتربية والتعليم حيث يلزم مديرية القوى العاملة بتدريب الطلبة بمركز التدريب التابع للمديرية على المهن المتاحة بالورش المختلفة به وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة في هذا الشأن على أن يكون التدريب بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة فضلا عن عقد ورش عمل لنشر ثقافة العمل الحر وأخرى للتدريب عن إدارة العمل الحر وريادة الأعمال والأفكار الحديثة في هذا المجال

كما يلزم البروتوكول الوزارة بالعمل على تعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتنمية مهارات الطلاب من خلال الندوات والمؤتمرات وورش العمل بالتنسيق مع الطرف الثاني لتحقيق هذه الأهداف، والعمل على التوجيه والإرشاد والتدريب من أجل التشغيل للطلبة ذوى الاحتياجات الخاصة .

ويلزم البروتوكول مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة لتحديد الموعد والمكان المناسب لعقد الندوات وورش العمل وذلك حسب ما يتناسب وظروف الدراسة والإعلان عن المسابقات ذات الصلة وتجميعها وتقييمها بالاشتراك مع الطرف الأول وتحديد الفئات المستهدفة من الطلاب والمعلمين للتدريب على المهن المختلفة بمراكز التدريب الخاصة بالقوى العاملة .