كشف الفنان مدحت صالح، عن أمنياته للعام الجديد 2019، قائلًا إنه يتمنى هذا العام أن يصبح جدًا ليختبر ذلك الشعور.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «حفلة 11»، المذاع عبر فضائية «ON E»، أمس الأربعاء، أن أبًا لابنة تدعى «هانيا» وابن يدعى «أدهم» لم يتزوج أي منهما بعد لذلك يتمنى أن يتزوجا وينجبا خلال هذا العام، معقبًا: «نفسي عيالي يجيبولي حفيد».

وتابع: «كنت بشعر بالغيرة لما بشوف حد من أخواتي الكبار أنجب وأبويا يهتم بالطفل أكثر مني، فقالوا لي إن أنا أكبر وأجرب هعرف معنى أن أعز الولد ولد الولد، لأنه لا يُشرح وإنما يُحس فقط، عشان كده عاوز أختبر الشعور ده بنفسي».