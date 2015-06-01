كيم كارداشيان وكاني ويست ينتظران مولودهما الرابع

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أفادت عدة تقارير إعلامية أمس الأربعاء، أن كيم كارداشيان وزوجها المغني كاني ويست ينتظران مولودهما الرابع، مرة أخرى باستخدام أم بديلة.

ونسبت مجلتا المشاهير يو.إس ويكلي وبيبول إلى مصادر مقربة من الزوجين القول إن الأم البديلة حامل وتنتظر وضع المولود في مايو.

ولم يرد ممثلون عن نجمة تلفزيون الواقع وزوجها مغني الراب على طلبات للتعقيب.

وولدت شيكاجو ثالث طفلة للزوجين عن طريق أم بديلة في يناير 2018.

ورزق الزوجان بطفلين آخرين هما نورث (5 أعوام) و سينت (3 أعوام).

ولجأ الزوجان إلى الحمل عن طريق أم بديلة بعد أن حذر الأطباء كارداشيان من مشاكل صحية خطيرة بعد أول طفلين.

وبدأ ويست، الذي قال بعد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سينأى بنفسه عن السياسة، العام الجديد بسلسلة من التغريدات التي تؤكد دعمه للرئيس الجمهوري.

وكتب ويست على تويتر يوم الأول من يناير ”ترامب إلى النهاية“.

وأكد أنه يعتزم الغناء مرتديا قبعة عليها شعار ”اجعلوا أمريكا عظيمة مجددا“.