الخميس 3 يناير 2019 6:44 ص القاهرة القاهرة 10.6°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع زيادة الإقبال على شراء السيارات الأوروبية بعد إعفائها من الجمارك يناير المقبل؟
النتـائـج تصويت

كيم كارداشيان وكاني ويست ينتظران مولودهما الرابع

لوس انجليس (رويترز)
نشر فى : الخميس 3 يناير 2019 - 6:13 ص | آخر تحديث : الخميس 3 يناير 2019 - 6:13 ص

أفادت عدة تقارير إعلامية أمس الأربعاء، أن كيم كارداشيان وزوجها المغني كاني ويست ينتظران مولودهما الرابع، مرة أخرى باستخدام أم بديلة.

ونسبت مجلتا المشاهير يو.إس ويكلي وبيبول إلى مصادر مقربة من الزوجين القول إن الأم البديلة حامل وتنتظر وضع المولود في مايو.

ولم يرد ممثلون عن نجمة تلفزيون الواقع وزوجها مغني الراب على طلبات للتعقيب.

وولدت شيكاجو ثالث طفلة للزوجين عن طريق أم بديلة في يناير 2018.

ورزق الزوجان بطفلين آخرين هما نورث (5 أعوام) و سينت (3 أعوام).

ولجأ الزوجان إلى الحمل عن طريق أم بديلة بعد أن حذر الأطباء كارداشيان من مشاكل صحية خطيرة بعد أول طفلين.

وبدأ ويست، الذي قال بعد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سينأى بنفسه عن السياسة، العام الجديد بسلسلة من التغريدات التي تؤكد دعمه للرئيس الجمهوري.

وكتب ويست على تويتر يوم الأول من يناير ”ترامب إلى النهاية“.

وأكد أنه يعتزم الغناء مرتديا قبعة عليها شعار ”اجعلوا أمريكا عظيمة مجددا“.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك