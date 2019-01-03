أعلنت وزارة التموين، عن إدراج المواليد الجديدة على البطاقات التموينية كمرحلة أولى خلال الشهرين المقبلين، تأكيدا لانفراد جريدة «الشروق» بتاريخ 24 ديسمبر الماضي تحت عنوان "مصدر بـ«التموين»: تأجيل صرف الحصص التموينية للمواليد الجديدة"، حيث كان مقررا إدراج المواليد الجديدة ببطاقات الدعم بداية من يناير الجاري، إلا أن الكم الكبير من طلبات الإضافة والتي وصلت إلى ما يقارب الـ4.5 مليون طلب، وحتمية مرور الطلبات بمراحل التسجيل، واستخراج المكرر منها، وتطبيق معايير وقواعد الإضافة عليها، دفع الوزارة لتأجيل إدراج المواليد للشهرين المقبلين.

وقال متحدث وزارة التموين، أحمد كمال، إن إدراج المواليد الجديدة على البطاقات التموينية سيكون خلال شهرين، مضيفا أن الوزارة ستعمل على إضافة المواليد في المرحلة الأولى للمواطنين الأكثر احتياجا من أصحاب البطاقات التموينية.

وأضاف كمال، في تصريحات لـ«الشروق»، أن المرحلة الأولى تشمل إضافة أبناء الأسر الأولى بالرعاية من أصحاب المعاشات المنخفضة، وكذلك مستفيدي الضمان، وتكافل وكرامة، والأرامل، والمطلقات، والمرأة المعيلة، وأصحاب الأمراض المزمنة، والعمالة الموسمية المؤقتة، وغيرهم من الفئات الأولى بالرعاية، حيث إن إضافة المواليد سيتيح للأسرة دعم غذائي أكبر من خلال صرف المقررات التموينية والخبز المدعم لهم.

وأكد متحدث وزارة التموين، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، لفئات المجتمع الأكثر احتياجاً خلال 2019، تهدف إلى رعاية الأسر الأولى بالرعاية، لافتا أن الوزارة حريصة على التنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل هؤلاء الأسر في إطار مبادرة الرئيس، ما دفعها لتخصيص المرحلة الأولى لتلك الأسر الأكثر استحقاقا واحتياجا.

وأشار إلى أن الوزارة حريصة أيضا على توفير السلع الغذائية للمواطنين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكافة الفروع التابعة لوزارة التموين، وكذلك العمل على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية إضافة إلى التوسع في إنشاء المنافذ السلعية لشباب الخريجين ضمن مشروع جمعيتي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير السلع للمواطنين في مختلف المحافظات.