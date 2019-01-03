تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية –إدارة منظمات المجتمع المدني)، الأحد المقبل، أعمال المؤتمر الدولي الأول حول "دور المجتمع المدني في دعم التعليم، وتوفير الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية.. رؤية 2030"، والذي تنظمه الجامعة العربية بالتعاون مع جمعية "العزوة للتنمية المجتمعية "بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وذكرت الجامعة العربية في بيان، اليوم الخميس، أن المؤتمر يهدف إلى تنمية ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية نحو التعليم ومؤسساته في الدول العربية، مشيرة إلى أن المؤتمر يأتي استمرارا للتعاون القائم والمثمر مع منظمات المجتمع المدني العربية العاملة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأكد البيان، الدور المحوري للأمانة العامة لجامعة الدول العربية في تطوير العلاقة ما بين المنظمات غير الحكومية والحكومات العربية والجامعة العربية لتتواكب مع المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى ذات التجارب الناجحة مع المجتمع المدني، وإحداث "تشبيك" عربي واسع لمنظمات المجتمع المدني الفاعلة في المنطقة العربية، بهدف تيسير التفاعل والتعاون فيما بينها تعزيزا للقدرات المؤسسية لمنظمات المجتمع المدني العربية.