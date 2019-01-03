إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 20-24 عقدة جنوبية غربية، وارتفاع الأموج ما بين 2 إلى 3 أمتار، ووصول درجة الضغط الجوي إلى 1015 درجة، وقوة البحر 4 وحالة البحر مضطربة.

وطالب اللواء بحري أيمن صالح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، بإيقاف كافة الأنشطة البحرية وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، وضرورة متابعة الخريطة المناخية؛ حفاظا على سلامة الملاحة البحرية وسلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.