قال الدكتور طرق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن 2019 تشهد اهتمامًا مكثفًا بالتعليم المجتمعي، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على التوسع في هذا الملف خلال العام الجاري إضافة إلى التعليم الفني.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن التعليم المجتمعي هو نموذج للحد من التسرب من التعليم وحل مشكلة كثافات المدارس واستقبال عددًا أكبر من الأطفال في الحضانات.

وعلق على فوزه بالمركز الأول كأفضل وزير في 2018، في استطلاع رأي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة»، موجهًا التهنئة إلى أسرة الوزارة والدولة بأكملها معتبرًا هذا النجاح نتاج للعمل الجماعي.

وواصل: «الأمر الإيجابي في هذا الاستطلاع هو إشارته إلى وصول الرسالة بنجاح للمواطنين»، متابعًا أن المواطن دفع ثمن الإصلاح الاقتصادي الذي بسببه مصر تتقدم الآن.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن الدولة حرصت على العمل على بناء الإنسان بالتوازي مع خطوات الإصلاح الاقتصادي، حتى تصبح مصر دولة منتجة ومبدعة ومتنافسة لذلك بدأت الوزارة في خطتها لتطوير التعليم.

وحصل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على المركز الأول كأفضل وزير في 2018، في استطلاع أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة».