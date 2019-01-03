رئيس الوزراء: إصدار عملات تذكارية للتداول توثيقا للإنجازات الماضية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بالترخيص لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية قابلة للتداول فئة الجنيه الواحد، والـ50 قرشا، توثيقاً للإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية، ومنها: (العاصمة مصر، ومزارع الطاقة الشمسية بأسوان، والشبكة القومية للطرق، ومحطات توليد الطاقة، ومدينة العلمين الجديدة، والريف المصري الجديد، وحقل ظهر للغاز، وقناطر أسيوط الجديدة)، وذلك حسب نماذج التصميمات وعددها 16 تصميما وبالأعداد والمواصفات التي ينص عليها القرار.

وينص القرار أيضاً على أنه يُحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملة فئة الجنيه الواحد، وللقطعة الواحدة من العملة فئة الـ50 قرشا، بذات القيمة الإسمية للعملة المتداولة فئة الجنيه الواحد بمبلغ 100 قرش، وفئة الـ50 قرشا بمبلغ 50 قرشا.