نيوزيلندا تغلق طريقا سريعا رئيسيا جراء تصادم بين مركبتين

أغلقت السلطات النيوزيلندية، اليوم الخميس، الطريق السريع الرئيسي في البلاد لمدة أربع ساعات على الأقل إثر تصادم بين مركبتين، كما جذب رجل يحمل سكينا انتباه الشرطة.

واصطدمت المركبتان بالقرب من مخرج نفق "تيراس تانل" في ولنجتون، حسبما ذكر شاهد عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وشوهدت الشرطة تتحدث إلى رجل قرب النفق، كان ينزف ويحمل سكينا، بينما لم تتضح تفاصيل أخرى.

وقالت الشرطة إن النفق، وهو نقطة دخول رئيسية للعاصمة، أغلق في الاتجاهين إلى أن تمت معالجة أثار الحادث.

ووصلت طواقم عدة من خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث مع تكدس لحركة المرور، حيث نصحت الشرطة قائدي المركبات بأن يسلكوا طرقا بديلة.