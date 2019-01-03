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الطوارىء الروسية: ارتفاع عدد ضحايا ماجنيتوجورسك إلى 37

أ ش أ
نشر فى : الخميس 3 يناير 2019 - 9:39 ص | آخر تحديث : الخميس 3 يناير 2019 - 9:39 ص

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، انتشال جثث جديدة من تحت أنقاض المبنى السكني، الذي انهار الاثنين الماضي، في مدينة ماجنيتوجورسك وسط روسيا، ليرتفع عدد الضحايا بذلك إلى 37.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية عن الوزارة في بيان قولها إن: "فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثتين لرجل وامرأة"، موضحة في الوقت ذاته أن مصير خمسة أشخاص لا يزال غير معروف.

وانهار جزء من مبنى سكني مكون من 10 طوابق في مدينة ماجنيتوجورسك بمقاطعة تشيليابينسك الروسية الاثنين الماضي؛ ما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات.

يُذكر أن لجنة التحقيق أن الفرضية صرحت في وقت سابق أن الأكثر احتمالا وراء الحادث هو انفجار أنبوب للغاز المنزلي.


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