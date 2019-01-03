قيادي سوداني: تعديل وزاري خلال أيام يشمل وزارة المالية

توقع قيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، إجراء تعديل وزاري محدود يشمل 4 وزارات، منها وزارة المالية، بتعيين وزيراً بديلاً لمعتز موسى.

ونقلت صحيفة "الانتباهة" السودانية، في عددها الصادر اليوم الخميس، عن القيادي، قوله إن الحزب كذلك سيشهد تعديلاً في بعض القطاعات ورئاستها بعد عملية تقييم للأداء خلال فترة التظاهرات.

وفقا للصحيفة، تعاني الحكومة من نكبات اقتصادية متتالية أظهرت أزمات مختلفة في الوقود والسيولة، وأدت لانفجار احتجاجات بالولايات والخرطوم منذ 19 ديسمبر الماضي، وسخطاً على الوضع الحالي.

وفي سبتمبر، أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، حل حكومة الوفاق وهيكلة في الأجهزة الحكومية وتقليص للوزارات، وإلغاء بعض المناصب الدستورية.

وتشهد عدة مدن وولايات سودانية احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، ما أدى إلى سقوط 19 حالة وفاة من بينهم أفراد من القوات النظامية، وإصابة 219 مواطنا و187 من أفراد القوات النظامية، حسبما أعلن بشارة جمعة أرور وزير الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المتحدث باسم الحكومة السودانية، يوم الخميس الماضي.

فيما أفاد حزب الأمة القومي السوداني المعارض، أول أمس الثلاثاء، بسقوط 45 قتيلا و1000 مصاب منذ انطلاق الاحتجاجات، ومن جهتها، تقول منظمة العفو الدولية إن 37 شخصا توفوا في الاحتجاجات.