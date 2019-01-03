ارتباك مروري وحوادث بسبب موجة الطقس السيء في النمسا

تعرضت العاصمة النمساوية فيينا وعدة محافظات أخرى، اليوم الخميس، لواحدة من أسوأ موجات الطقس بسبب حدوث انخفاض شديد في درجات الحرارة إلى مستوى أكثر من 5 درجات تحت الصفر، إلى جانب هطول الثلوج بكثافة وزيادة سرعة الرياح، ما تسبب في ارتباك وشلل مروري واسع بعد تكرار وقوع عدة حوادث على الطرق السريعة.

وذكرت مصادر في هيئة المرور النمساوية أن الثلوج الكثيفة تسببت في تكرار العديد من الحوادث الخطرة للسيارات، كما استدعى الأمر وقف عبور الشاحنات على الطرق السريعة خاصة في محافظة النمسا العليا والتي تشهد تفاقم موجة سوء الأحوال الجوية.

وأشارت المصادر إلى هبوب الرياح الإعصارية، حيث بلغت سرعة الرياح 109 كيلومترات في الساعة في محافظة النمسا السفلى، فيما وصل ارتفاع الثلوج إلى متر واحد في الوديان وأكثر من مترين في الجبال مما تسبب في زيادة خطر الانهيارات الجليدية.