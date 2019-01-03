لقاء إعلامي لمحافظ شمال سيناء مع «أصحاب البصيرة»

استقبل اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، أعضاء الجمعية الخيرية لرعاية الفئات الخاصة وفريق "أصحاب البصيرة" من المكفوفين، بغرض إجراء لقاء إعلامي.

تم اللقاء في الديوان العام بحضور الدكتور عبد الكريم الشاعر وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، وعبد الرحمن عواد قويدر مدير الجمعية، و7 من أعضاء فريق أصحاب البصيرة.

وبناءا على أسئلة الفريق، عرض محافظ شمال سيناء سيرته الذاتية خلال تدرجه في المناصب، بداية من تخرجه من الكلية الحربية العام 72 حتى تولى قيادة الصاعقة وحرس الحدود ثم محافظا لشمال سيناء مرتين، وأشار إلى أن سيناء كانت موضوعا لرسالته للدكتوراة وعنوانها "التنمية الشاملة لسيناء من منظور الأمن القومي".

وحكى شوشة عدة مواقف تعرض لها خلال حرب أكتوبر، عندما تولى خدمته في جنوب سيناء بوادي فيران، وقال: "تعرضنا بعد وصولنا لقصف إسرائيلي أصاب مخزن الطعام فقضينا أياما بدون طعام، إلا أن موقف الأهالي قدموا الطعام فورا للجنود"، وقال محافظ شمال سيناء إن "سقف أحلامه لسيناء بلا حدود حيث يطمح لأن تكون سلة غذاء لمصر عموما".

وطلب أحد أعضاء فريق «بصيرة» من المحافظ، أن يتم رعاية ابتكارات تكنولوجية تفيد المكفوفين، وأعلن المحافظ استعداده لذلك ووجه بإعداد دراسة جدوى.