القوى العاملة: توثيق 5 عقود لبحارة مصريين برواتب 3450 يورو للعمل في اليونان

وثّق مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالعاصمة اليونانية أثينا، 5 عقود عمل لبحارة مصريين للعمل بموجبها على مركب سياحية " سيليستايل أوليمبيا".

وأوضح بيان لوزارة القوى العاملة اليوم الخميس، أن الوزير محمد سعفان تلقى تقريرا بذلك من المستشار العمالي باليونان أشرف فؤاد، ذكر فيه أن إجمالي المرتبات الشهرية لهذه العقود يبلغ 3450 يورو، أي ما يعادل 70 ألفا و725 جنيها مصريا، لتصل سنويا إلى 41 ألفا و400 يورو، أي ما يعادل 848 ألفا و700 جنيه مصري، وقد تم توثيق هذه العقود لشركة "القداح" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.