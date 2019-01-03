تراجع الأسهم الأمريكية بسبب التوقعات السلبية لمبيعات آبل

تراجعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الخميس في بورصة نيويورك للأوراق المالية في أعقاب التوقعات السلبية لمبيعات شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "آبل".

جاء تراجع الأسهم الأمريكية في أعقاب إعلان آبل التي تنتج هواتف "آيفون" الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الشهيرة، أمس الأربعاء تباطؤ مبيعاتها في السوق الصينية لأول مرة منذ عشر سنوات.

وتراجع سهم "آبل" بأكثر من 9% في بداية تعاملات اليوم الخميس، على خلفية التوقعات السلبية للمبيعات، والتي كشفت عنها الشركة في رسالة من "تيم كوك" الرئيس التنفيذي للشركة إلى المستثمرين.

وبحسب "كوك"، فإن إيراداتها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي حتى يوم السبت الماضي ستكون أقل من التقديرات الأولية للشركة.

في المقابل، ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هناك مؤشرات على معاناة "آبل" في تسويق أحدث أجيال هاتفها الذكي "آيفون" والذي تم طرحه في أيلول/سبتمبر الماضي. ويعتبر الهاتف الذكي آيفون أهم منتجات "آبل" حاليا حيث يمثل حوالي ثلثي إيراداتها.

ومن أسباب خفض توقعات الشركة، ضعف أداء اقتصادات بعض الأسواق الصاعدة، وبخاصة الصين.

في الوقت نفسه، تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية "داو جونز" الصناعي القياسي و"ناسداك المجمع" لأسهم التكنولوجيا و"ستاندرد أند بورز 500" الأوسع نطاقا بأكثر من 2% في تعاملات صباح اليوم.

وتراجعت أسهم الشركات الأمريكية الكبرى ومنها "ثري إم" و"كاتربلر" و"داو دوبونت" بشدة على خلفية تقرير معهد إدارة الإمدادات الأمريكي، الذي أشار إلى تراجع مؤشر نشاط قطاع التصنيع الأمريكي خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوياته منذ نحو عامين.