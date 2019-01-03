أصدر الاقتصادي الأمريكي "بيرون واين" قائمة المفاجآت الاقتصادية السنوية، والتي تضمنت ارتفاع الأسهم الأمريكية خلال العام الحالي، بعد أن سجلت في العام الماضي أسوأ أعوامها منذ عشر سنوات، مع استمرار نمو الاقتصاد الأمريكي وتجنب مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي زيادة الفائدة.

ويتوقع "واين" الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة قطاع حلول الثروات الخاصة في مجموعة "بلاكستون" الاستثمارية الأمريكية ارتفاع مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية خلال العام الحالي بنسبة 15% ، حيث لن يدخل الاقتصاد الأمريكي مرحلة ركود قبل 2021.

وتوقع "واين" في مقابلة مع قناة بلومبرج التلفزيونية تعرض مؤشر "إس أند بي 500" لحركة تصحيح لينخفض إلى 2300 نقطة قبل أن ينهي العام الحالي فوق مستوى 3000 نقطة.

وكان المؤشر قد أنهى العام الماضي بتراجع نسبته 6% مقارنة بمستواه في بداية العام إلى حوالي 2500 نقطة بعد أن كان قد تراجع قبل نهاية العام الماضي إلى 2350 نقطة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الاقتصادي الأمريكي قوله قبل نشر توقعاته الرسمية بالكامل "لدينا عدة سنوات من الصعود، وهذا الاقتصاد الجيد وسوق الأسهم المواتية"، مشيرة إلى "واين" الذي كان محللا اقتصاديا في بنك الاستثمار الأمريكي "مورجان ستانلي" يصدر قائمة مفاجآته السنوية منذ 1986 وتتضمن "المفاجآت" التي يعتقد المستثمرون أن احتمال حدوثها هو واحد إلى ثلاثة، في حين يرى هو أن احتمال حدوثها يزيد على 50%.

وكانت بعض توقعات "واين" للعام الماضي قد تحققت ، ومنها زيادة الفائدة الأمريكية 4 مرات وارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.

كما توقع ارتفاع سعر النفط إلى أكثر من 80 دولار للبرميل، وقد وصل السعر بالفعل إلى 77 دولار للبرميل قبل أن يتراجع إلى أقل من 50 دولارا للبرميل قبل انتهاء العام.

في المقابل فإن توقعاته بارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى حوالي 4% كانت متفائلة أكثر مما يجب، حيث ظل العائد خلال العام الماضي أقل من 3ر3%.

وبالنسبة للعام الحالي يتوقع الاقتصادي الأمريكي البالغ من العمر 85 عاما نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل يتراوح بين 25ر2% و5ر2% من إجمالي الناتج المحلي، مع التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين خلال الربع الأول من العام الحالي واستمرار "استقرار" الدولار، وتراجع سعر الذهب إلى 1000 دولار للأوقية.

كما يرى "واين" فرص إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لولاية ثانية في انتخابات عام 2020 "جيدة للغاية" بعد نجاحه في خفض الضرائب وتخفيف القواعد المنظمة للنشاط الاقتصادي ومنع نشوب حرب مع كوريا الشمالية، مضيفا أن الديمقراطيين لم يتمكنوا حتى الآن من تقديم مرشح قادر على هزيمة ترامب في الانتخابات المقبلة.