الشرطة الفلبينية تتقدم باتهامات بالقتل ضد عمدة إحدى البلدات

تقدمت الشرطة الفلبينية، اليوم الخميس، باتهامات بالقتل ضد عمدة إحدى البلدات، بسبب ما تردد حول تخطيطه لقتل نائب برلماني كان يرغب في التنافس على منصب العمدة في انتخابات التجديد النصفي المقررة في مايو المقبل.

وقال رئيس الشرطة الوطنية، أوسكار البايالدي، إن ثمة تقارير أفادت بأن كارلوين بالدو، عمدة بلدة داراجا في إقليم الباي، الواقعة على بعد 333 كيلومترا جنوب شرق مانيلا، استعان بمسلحين لاغتيال عضو الكونجرس، رودل باتوكابي.

وتم قتل باتوكابي رميا بالرصاص في 22 من ديسمبر الماضي، بعد حضوره حدث خيري مع سكان مسنين في داراجا، كما قُتل حارسه الأمني في الهجوم، وأصيب 7 مدنيين من المسنين.

ويشار إلى أن بالدو كان يعتزم إعادة الترشح في انتخابات لكي يفوز بمنصب عمدة داراجا، وهو منصب كان باتوكابي مسجلا للتنافس عليه في الانتخابات المقررة في 13 من مايو المقبل.

وقد قام اثنان من بين 6 مشتبه بهم، بتقديم أنفسهم للشرطة، وشهدوا ضد بالدو.

ومن المقرر أن يقوم الفلبينيون بانتخاب نصف مقاعد مجلس الشيوخ، وجميع أعضاء مجلس النواب، وآلاف المسئولين الإقليميين والمحليين، في الانتخابات المقبلة، وغالبا ما تشوب الانتخابات في الفلبين أعمال عنف ومزاعم فساد.