الخميس 3 يناير 2019 10:43 م القاهرة القاهرة 13.8°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع زيادة الإقبال على شراء السيارات الأوروبية بعد إعفائها من الجمارك يناير المقبل؟

النتـائـج تصويت

ميركل تلتقي قادة اليونان في أثينا للمرة الأولى منذ عام 2014

أثينا - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 3 يناير 2019 - 9:49 م | آخر تحديث : الخميس 3 يناير 2019 - 9:49 م

قال كيرياكوس ميتسوتاكيس زعيم المعارضة في اليونان اليوم الخميس، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستلتقي القادة اليونانيين في أثينا الأسبوع المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2014، قبل الانتخابات الوطنية المقررة بحلول أكتوبر المقبل.

وأكد هذه الأنباء زعيم حزب الديمقراطية الجديدة في ضربة موجعة لحكومة ائتلاف سيريزا الحاكم بقيادة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس.

وقال ميتسوتاكيس، في تصريحات له في مدينة سيون الألمانية نقلتها وكالة بلومبرج الاقتصادية للأنباء، قبل لقائه بقادة حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي الحاكم بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا إنه سيقابل ميركل أيضا خلال زيارتها.

وقال ميتسوتاكيس للصحفيين :"لدي علاقة شخصية جيدة معها، وإنني أتطلع للعمل معها بعد الانتخابات الوطنية المقبلة، إذا كانت هذه هي إرادة الشعب اليوناني ".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك