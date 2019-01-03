ميركل تلتقي قادة اليونان في أثينا للمرة الأولى منذ عام 2014

قال كيرياكوس ميتسوتاكيس زعيم المعارضة في اليونان اليوم الخميس، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستلتقي القادة اليونانيين في أثينا الأسبوع المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2014، قبل الانتخابات الوطنية المقررة بحلول أكتوبر المقبل.

وأكد هذه الأنباء زعيم حزب الديمقراطية الجديدة في ضربة موجعة لحكومة ائتلاف سيريزا الحاكم بقيادة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس.

وقال ميتسوتاكيس، في تصريحات له في مدينة سيون الألمانية نقلتها وكالة بلومبرج الاقتصادية للأنباء، قبل لقائه بقادة حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي الحاكم بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا إنه سيقابل ميركل أيضا خلال زيارتها.

وقال ميتسوتاكيس للصحفيين :"لدي علاقة شخصية جيدة معها، وإنني أتطلع للعمل معها بعد الانتخابات الوطنية المقبلة، إذا كانت هذه هي إرادة الشعب اليوناني ".