الاتحاد الآسيوي يطرح نسخة جديدة من لعبة الفانتازي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن طرح نسخة خاصة من لعبة "الفانتازي" لبطولة كأس آسيا الإمارات 2019، لتصبح المرة الأولى على الإطلاق التي تقدم فيها البطولة القارية اللعبة الشهيرة لجماهير كرة القدم الآسيوية.

ويأتي إطلاق اللعبة في أعقاب إعلان القوائم النهائية للفرق الـ 24 المشاركة في النسخة الأكبر في تاريخ كأس آسيا، حيث يستطيع مدربو الفانتازي الآن اختيار التشكيل والخطة الأمثل لفرقهم قبل ضربة البداية بين منتخبي الإمارات والبحرين في افتتاح البطولة يوم السبت 5 يناير على ملعب مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي.

وتتيح اللعبة لمستخدميها الاختيار من بين 552 لاعباً من نجوم المنتخبات المشاركة بما في ذلك عبد الكريم حسن لاعب المنتخب القطري المتوج بلقب أفضل لاعب في آسيا لعام 2018 والنجم الكوري سون هيونج مين وعلي رضا بيرانوند حارس المرمى الإيراني المشارك مع منتخب بلاده في كأس العالم 2018 بالإضافة إلى أحمد خليل نجم المنتخب الإماراتي.

وتمنح لعبة الفانتازي ميزانية قدرها 100 مليون دولار للاعبين خلال مرحلة المجموعات قبل أن تزيد الميزانية إلى 105 مليون دولار ابتداءً من الدور الثاني للبطولة، ويتعين على اللاعبين اختيار فريق مكون من 15 لاعباً وكذلك اختيار التشكيل المكون من 11 لاعباً والخطة المفضلة لهم قبل كل جولة ومرحلة من البطولة.

أما عن جوائز اللعبة، فبالإضافة إلى شرف التواجد على قائمة الأفضل في اللعبة الشهيرة يحصل اللاعبون الأعلى ترتيباً في كل مرحلة من مراحل اللعبة على منتجات حصرية لكأس آسيا 2019 كما توجد جائزة خاصة لأفضل ثلاثة لاعبين في الترتيب العام للعبة.

وتسهم لعبة الفانتازي في وضع الجمهور في قلب الحدث حيث تكافئ اللاعبين على إحراز الأهداف وصناعتها وكذلك إنقاذ المرمى وإنهاء المباريات بشباك نظيفة، وتضيف اللعبة إلى التجربة الرقمية لجمهور البطولة حول العالم عقب إطلاق "تحدي التوقعات" الشهر الماضي والذي يسمح للمشاركين بتوقع نتائج مباريات البطولة الـ 51