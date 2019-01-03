عرض مجاني لأعضاء «البديل» اليميني في ألمانيا لمشاهدة فيلم يهاجم النازية

قدمت دار عرض سينمائي بمدينة هاخنبورج، غربي ألمانيا، عرضا مجانيا لأعضاء حزب "البديل من أجل ألمانيا" (ايه اف دي) اليميني المعارض لمشاهدة فيلم "شيندلرز ليست" (قائمة شيندلر)، وذلك في يوم إحياء ذكرى ضحايا الحقبة النازية، الذي يوافق 27 يناير.

ويتناول الفيلم قصة رجل الأعمال الألماني أوسكار شيندلر الذي استطاع إنقاذ أكثر من ألف يهودي بولندي من القتل في المحرقة اليهودية "الهولوكوست" إبان الحرب العالمية الثانية.

وانتقد رئيس حزب البديل في ولاية راينلاند-بفالتس التي تقع بها المدينة، أوفه يونجه، اليوم الخميس، الحملة التي تروج لها دار العرض السينمائي، حيث غرد في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"محاولة أخرى فجة للتقريب بين حزب البديل والنازية".

وأوضح مسئولو دار العرض على الصفحة الإلكترونية الرئيسية الخاصة بها أن الهدف من ذلك هو توفير "مكان للنقاش"، وغردوا: " لا نزعم مطلقا أن ناخبي حزب البديل نازيون... ولكن يمكن -وفقا لتقييمنا- استنباط حالة استخفاف بالأحداث السابقة (إبان الحقبة النازية) في برنامج حزب البديل".