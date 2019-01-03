الأمن التونسي يصادر أسلحة ويقبض على مشتبهين

صادر الأمن التونسي عبوتين ناسفتين وسلاحين ناريين وكمية كبيرة من المتفجرات يدوية الصنع ومبلغ مالي وبنادق صيد، في أعقاب المواجهات التي بدأت فجر اليوم، مع إرهابيين اثنين تحصنا بأحد المنازل في مدينة جلمة بمحافظة سيدي بوزيد وسط غربي البلاد.

وأفاد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي في تصريح له اليوم، أنه تم خلال العملية القبض على صاحب المنزل وشخصين آخرين كانا على متن دراجة نارية يشتبه في علاقتهما بالإرهابيين الذين فجرا نفسيهما بواسطة أحزمة ناسفة، مشيرًا إلى أن أحد العنصرين الإرهابيين المقتولين هو القائد والعقل المدبر للمجموعة الإرهابية التي كانت تخطط للقيام بعمليات نوعية ضد أمنيين والسيطرة على مدينة سيدى بوزيد.