حزب الوفد يستضيف وزيرة البيئة ضمن سلسلة «لقاء مع مسؤول»

يستضيف حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، اليوم الخميس، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمقر الحزب الرئيسي بالدقي، بحضور رئيس الوفد وأعضاء المكتب التنفيذي والهيئة العليا وقيادات وأعضاء الحزب، ضمن سلسلة "لقاء مع مسؤول".