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حزب الوفد يستضيف وزيرة البيئة ضمن سلسلة «لقاء مع مسؤول»

أ ش أ
نشر فى : الخميس 3 يناير 2019 - 6:21 ص | آخر تحديث : الخميس 3 يناير 2019 - 6:21 ص

يستضيف حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، اليوم الخميس، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمقر الحزب الرئيسي بالدقي، بحضور رئيس الوفد وأعضاء المكتب التنفيذي والهيئة العليا وقيادات وأعضاء الحزب، ضمن سلسلة "لقاء مع مسؤول".


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