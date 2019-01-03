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رئيس جمهورية السنغال يؤدي مناسك العمرة

واس
نشر فى : الخميس 3 يناير 2019 - 11:06 م | آخر تحديث : الخميس 3 يناير 2019 - 11:06 م

أدى الرئيس السنغالي ماكي سال، والوفد المرافق له اليوم مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية.

وكان في استقباله عند الحرم المكي الشريف قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد يحيى بن عبدالرحمن العقيل وعدد من المسؤولين بمكة المكرمة.

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