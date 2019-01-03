الجيش النيجيري يعلن تحطم مروحية تابعة لسلاح الجو شمال شرق البلاد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الجيش النيجيري تحطم مروحية تابعة لسلاج الجو، وذلك خلال اشتباكات عنيفة مع عناصر جماعة "بوكو حرام" المسلحة للسيطرة على بلدة "باجا" الاستراتيجية الواقعة شمال شرق البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الخميس، عن المتحدث باسم القوات الجوية إيبيكونل دارامولا قوله " إن المروحية تحطمت أمس الأربعاء، وذلك دون الإشارة إلى أي تفاصيل حول مصير طاقمها.

وأضاف دارامولا أن الاشتباكات وقعت في منطقة "داماساك" بولاية "بورنو" الشمالية.

ويقاتل الجيش النيجيري من أجل استعادة السيطرة على بلدة "باجا" التي استولت عليها جماعة "بوكو حرام" الأسبوع الماضي.