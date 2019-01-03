رئيس بنما: قرار إقامة العلاقات مع الصين مفيد ومن الإنجازات المهمة

قال رئيس بنما "خوان كارلوس فاريلا" إن قرار إقامة العلاقات مع الصين في عام 2017، يعود بفائدة عظيمة على بلاده، معتبرا إياه أحد الإنجازات المهمة لفترة رئاسته التي تنتهي الصيف المقبل.

وأضاف فاريلا –في آخر تقرير له عن حالة الاتحاد قدمه إلى الجمعية الوطنية في بنما ونقلت وسائل إعلام صينية مقتطفات منه اليوم الخميس- "كان قرارا لصالح الدولة، واتخذ بشفافية، والتفكير الدائم بتحقيق أفضل المصالح للبلاد ومستقبل الأجيال".

وتابع فاريلا "إنه لأمر لا يمكن إنكاره بأن إقامة العلاقات الجديدة مع الصين ستجلب لبنما الاستثمارات، وفرص العمل، والتنمية الاقتصادية، ودفع السياحة والتبادلات الثقافية، وتحسين حياة الشعب".

وكانت بنما الواقعة في أمريكا الوسطى أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين في 13 يونيو 2017.