اليونان تمنح الجنسية لمصريين وألباني أنقذوا عشرات المواطنين من حرائق الغابات

منحت اليونان، أمس الأربعاء، جنسيتها لثلاثة صيادين مهاجرين، مصريان وألباني، كانوا قد أنقذوا مواطنين يونانيين من حريق مدمر بالقرب من أثينا في يوليو الماضي.

وشكر الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، في احتفال منح الجنسية، الصيادين الثلاثة الذين أظهروا "تضامنا وإنسانية" في إنقاذهم عشرات الأشخاص.

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن الرئيس بافلوبولوس إشارته إلى أن تجنيس هؤلاء يعني أنهم كمواطنين يونانيين أصبحوا أيضا مواطنين أوروبيين.

وأضاف بافلوبولوس: "أنتم الآن مواطنون أوروبيون أيضا، ويمكنكم أن تعلموا كل شركائنا الذين لا يعرفون القيم الأوروبية، بأن يفعلوا ما ينبغي عليهم فعله".

وتابع أن عمل الصيادين "يرسل رسالة إلى أوروبا" قبل الانتخابات الأوروبية الحاسمة في مايو المقبل.

ووصفها بأنها رسالة إلى "تشكيلات الشعبوية ومعاداة الأجانب، التي تقف ضد روح الإنسانية والتضامن الأوروبيين اللذين تمثلا في الصيادين الثلاثة".

والمهاجرون الثلاثة الذين حصلوا على الجنسية اليونانية، هم جاك جاني من ألبانيا وإبراهيم محمود موسى وعماد الهيمي من مصر.

ولا يعرف بالضبط كم عدد الأشخاص الذين أنقذوا من النيران، إلا أن وزير الداخلية اليونانى ألكسيس تشاريتسيس قال إن الثلاثة، مع زملائهم اليونانيين، قد أنقذوا "عشرات من أبناء بلدنا".

وقال موسى، في تصريحات لوكالة أثينا للأنباء، إنه في مثل حالات الطوارئ هذه "ليس هناك دين، ليس هناك أسود وأبيض- عندما يرى شخص ما شيئا ما مثل هذا، يجب عليه أن يذهب إلى هناك، بل ويقدم حياته للمساعدة في إنقاذ الناس".

وأضاف موسى: "أود أن أبعث برسالة إلى كل الأجانب بأنه يجب عليهم جميعا احترام الأماكن التي يعيشون فيها".

من جهته، قال الهيمي: "أشكر الله أننا تمكنا من إنقاذ بعض الأشخاص وسوف أفعل ذلك مرة أخرى بل ألف مرة"، مضيفا: "طالما حييت، واستطيع، سوف أحاول عمل الخير من أجل اليونان، سوف أفعل ذلك دون تردد".

وكانت تلك الحرئق قد أودت بحياة 90 شخصا على الأقل، وتعد أسوأ حرائق غابات تعرضت لها اليونان منذ 2007، عندما قتل عشرات من الأشخاص في شبه جزيرة بيلوبونيس.