جمارك الإسكندرية تحبط محاولة تهرب ضريبي بـ275 ألف جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركي «عمليات» في الإسكندرية، من إحباط محاولة تلاعب «في المنشأ» لصنف قواطع «تيار» كهربائية؛ بهدف التهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة، بقيمة مبلغ 275 ألف جنيه، وذلك وفقًا لبيان صحفي، اليوم الخميس.

وجاء ذلك في أعقاب معلومات وردت للإدارة حول عملية التلاعب، فتم تشكيل لجنة جمركية لمعاينة مشمول بوليصة الشحن رقم «Gn30018» ببيان جمركي رقم 35974 لسنة 2018 لوجيستي 3 باسم شركة «م.ا» للاستيراد والتصدير والصنف الوارد طبقا للمستندات عبارة عن 135 طرد قواطع تيار كهربية واردة من ميناء «نينجابو» الصيني.

وبالمعاينة، تبين قيام الشركة المستوردة بالتلاعب في منشأ 126 طرد قواطع كهربائية ووضع استيكر على الكراتين وعلى القواطع فوق المنشأ الأصلي للبضائع بأن المنشأ هو الصين بالمخالفة للمنشأ الحقيقي وهو فرنسا وألمانيا، فتم تحرير محضر بالواقعة؛ تمهيدًا للعرض على النيابة لتباشر التحقيق.