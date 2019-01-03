«العليا السنغالية» تؤكد إدانة عمدة داكار السابق



أيدت المحكمة العليا في السنغال، اليوم الخميس، الحكم الصادر بحق عمدة داكار السابق خليفة سال، والقاضي بإدانته بخمس سنوات سجنًا وغرامة مالية كبيرة بتهمة اختلاس مليار و800 مليون فرنك غرب إفريقي، وفقًا لوكالة الأنباء السنغالية الرسمية.

وكان خليفة سال، قد أعلن الشهر الماضي من السجن ترشحه للانتخابات الرئاسية في السنغال المقررة الشهر المقبل، ومن المنتظر أن يُعلن خلال الأسبوع المقبل أسماء المسموح لهم بالترشح، إلا أنه من المستبعد قبول ترشحه.

واُنتخبت قبل أسابيع سهام الورديني (65 عامًا) لخلافة خليفة سال، وهي من أب لبناني وأم سنغالية.