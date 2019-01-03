الإنقاذ النهري بأسوان يخرج جثة سائح أمريكي من مياه النيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نجح الإنقاذ النهري بأسوان اليوم الخميس، من إخراج جثة سائح غرقت في مياه نهر النيل خلال الاحتفالات برأس السنة.

وكان إخطارا وصل إلى مدير أمن أسوان، يفيد بنجاح رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثة سائح أمريكي الجنسية من مياه نهر النيل بمنطقة العوينية التابعة لمركز إدفو.

وكانت التحريات كشفت ان غرف عمليات مديرية الأمن تلقت بلاغا يفيد بسقوط "أندرو جاكسون" 35 عاما، سائح أمريكي الجنسية، من على متن أحد المراكب أثناء الاحتفال بليلة رأس السنة، ضمن جولته السياحية بالمحافظة.

حيث قام قوات الإنقاذ النهري على مدار يومين بالبحث عن الجثة حتي تمكنت اليوم من انتشالها ونقلها للمشرحة تحت تصرف النيابة.