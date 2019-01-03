دبي: انطلاق أكبر بطولة عربية للصيد بالصقور بجوائز 10 ملايين دولار

انطلقت في دبي منافسات بطولة فزاع للصيد بالصقور، التي توصف بأنها "أكبر بطولة عربية لهواة ومحترفي الصيد بالصقور".

وأشار منظمون للبطولة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الخميس، إلى أن البطولة تعد الأكبر عربيا من حيث عدد المشاركين ومن حيث الجوائز التي ينالها الفائزون، وتزيد على 35 مليون درهم "9.5 ملايين دولار".

ينظم البطولة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في دبي، ومن المتوقع أن يزيد عدد المتنافسين على 1000 شخص من هواة تربية الصقور والصيد بها.

من جانبه، قال راشد مبارك بن مرخان، نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث إن البطولة تهدف إلى حماية رياضة الصيد بالصقور، ونقلها للإجيال الجديدة باعتبارها من التراث الأصيل لدولة الإمارات ودول الخليج.

وأضاف أن هذه البطولة لايوجد لها مثيل على مستوى العالم، بالنظر إلى مستوى التنظيم والدعم الفني والإلكتروني والخدمات التي يقدمها فريق العمل، وعدد جولات التنافس والجوائز التي تم رصدها وعدد الفائزين.

في سياق متصل، أوضحت سعاد إبراهيم درويش مدير إدارة البطولات في المركز، أن البطولة ستستمر يوميا، وتختتم يوم 16 يناير الجاري، مشيرة إلى أن المركز يتطلع لتحقيق الهدف من إقامة هذه البطولة بإبراز تراث الإمارات العريق وتعزيز رياضات الأجداد التي يتناقلها الآباء والأبناء.

وذكرت إبراهيم أن البطولة تقام في هذا الوقت من كل عام، وتشهد زيادة سنوية في عدد المشاركين، الذين يستعدون لها قبل وقت طويل، طمعا في تحقيق الفوز.