قال الفنان مدحت صالح، إنه كف عن شرب الخمور منذ زمن البعيد، موضحًا: «في شبابي كنت بحب أشرب وأسهر كتير، وبعدين لما لقيتها حاجة مش مفيدة وقفت قدام نفسي وبطلتها».

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «حفلة 11»، المذاع عبر فضائية «ON E»، أمس الأربعاء، «أنا عملت كل شيء خطأ في شبابي، لكن الفكرة الاستمرار في الخطأ أو التوقف عنه»، واصفًا أن الحياة الفنية والشهرة كلها إغراءات يجب عدم الانصياع لها.

وحول علاقته بمقابر الإمام الشافعي، وصفها بأنها منزله الحقيقي وعنوانه الأصلي والنهائي، موضحًا: «عشت في عناوين كثيرة وبغض النظر عن مسكني الحالي ففي نهاية المطاف هناك عنوانًا واحدًا هو الأبقى والذي سأنتقل إليه بعد رحيلي عن العالم وهي المقابر عند بجوار والدي ووالدتي وأعمامي وجدتي».



