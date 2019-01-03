أسقف ألماني: نحن بحاجة إلى مزيد من الساسة الذين يعملون للصالح العام

قال شتفان أكرمان، أسقف مدينة ترير بألمانيا، اليوم الخميس، إن بلاده بحاجة لمزيد من الساسة الذين يعملون من أجل الصالح العام.

وأضاف أكرمان، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "أمنيتي هي أن يكون هناك أشخاصا في الوسط السياسي يميزهم المرء بأن الأنا لديهم ليسن في موقع الصدارة".

وتابع: "نحن بحاجة إلى المزيد من هذه النوعية من الساسة، حيث يشعر المرء حقا أن همهم ليس أنفسهم، وإنما ينحونها جانبا من أجل العمل للصالح العام".

وأشار الأسقف إلى أنه أمر جيد أن يكون هناك أحزاب تستلهم مبادئها من الرسالة المسيحية، وكذلك من المبادئ الاجتماعية الكاثوليكية، ولكنه أكد أنه لابد من "حدوث ذلك دائما في إطار احترام أصحاب الآراء، والقناعات الأخرى"، لافتا إلى أنه عندما تتم ممارسة السياسة من منظور مسيحي، سيعود ذلك بالنفع على الجميع.