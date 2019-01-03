الكاف يعلن مواعيد أول مباراتين للإسماعيلي في دوري أبطال إفريقيا

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حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مواعيد أول مباراتين للنادي الإسماعيلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي سيحل فيها ضيفًا على مازيمبي الكونغولي ويستضيف الإفريقي التونسي.

وتقرر أن يخوض نادي الإسماعيلي مباراته الأولى في دور المجموعات بدوري الأبطال أمام مازيمبي الكونغولي في الثالثة من عصر يوم السبت 12 يناير الجاري بلوبومابتشي.

وسيستضيف الإسماعيلي فريق الإفريقي التونسي في السادسة من مساء الجمعة 18 يناير الجاري بالجولة الثانية من دور المجموعات.

يُذكر أن قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا عن وقوع الإسماعيلي في المجموعة الثالثة رفقة فرق مازيمبي والإفريقي وشبيبة قسنطينة الجزائري.