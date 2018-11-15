رئيس جامعة القاهرة: مبادرة حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا على رأس أولوياتنا

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة سيكون لها دور فعال ومشاركة كبيرة فى المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال إطار الدور المجتمعى والتنموي للجامعة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بطوائف المجتمع وتدرك أن المواطن المصري هو أساس التنمية، مشيرًا إلى أن مشاركة المجتمع المدني في هذه المبادرات يمثل أمرًا جيدًا لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا.

وأوضح الخشت، أن العمل فى هذا الاتجاه سيشمل العمل على تدريب وتأهيل الفئات الأكثر احتياجًا على حرف ومهارات تدر عليهم دخلًا، إضافة الى رفع الوعي الصحي، ورفع كفاءة بعض المدارس، والتدريب على المشروعات الصغيرة، وإعداد دراسات جدوى لمشروعات مجتمعية تخدم احتياجات تلك المناطق، إلى جانب الدور المجتمعى الحالى المتمثل فى القوافل الطبية وبرامج محو الأمية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تعمل أيضا على إعداد دراسات لاحتياجات تلك الفئات ورفعها إلى الجهات المعنية للاستفادة منها فى خططها التنموية، مؤكدًا أن الجامعة تشارك بكافة المبادرات التي تطلقها القيادة السياسية مُمثلةً فى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع الخشت، قائلًا: "إن الجامعة شاركت في المبادرات الأخيرة التي أطلقتها القيادة السياسية، ومنها مبادرة 100 مليون صحة، ومكافحة فيروس سي، والتقليل من قوائم الانتظار بمستشفياتها، مشيرًا إلى أن الجامعة نظمت جولات لعدد من المحافظات بقوافل طبية للمشاركة في مكافحة الأمراض.