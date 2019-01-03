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مسؤول بالبنتاجون: المهمة العسكرية الأمريكية في سوريا لم تنته بعد

أ ش أ
نشر فى : الخميس 3 يناير 2019 - 8:52 م | آخر تحديث : الخميس 3 يناير 2019 - 8:52 م

قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن تغييرا ما طرأ على الموقف الأمريكي حيال الوضع في سوريا ولكن مهمة واشنطن العسكرية هناك لم تنته بعد.

وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريحات خاصة لقناة " الحرة " الأمريكية، اليوم الخميس، إنه ما زال هناك الكثير من المهمات والعمليات التي ينبغي القيام بها في سوريا، ولا سيما ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

جاء ذلك عقب ختام اجتماع موسع في البنتاجون لمناقشة وضع سوريا العسكري، بحضور وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان ووزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون.


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